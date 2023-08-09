Massa Buruh Bubar, Jalan Medan Merdeka Barat Jakpus Kembali Dibuka

Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat kembali dibuka usai demo buruh (Foto: Danandaya Arya Putra)

JAKARTA - Ribuan massa buruh telah membubarkan diri, setelah sebelumnya melakukan aksi demo di Patung Kuda, Kawasan Monas Jakarta Pusat. Oleh karenanya, petugas kepolisian kembali membuka Jalan Medan Merdaka Barat yang sempat ditutup.

Sebelum membubarkan diri sekitar pukul 15.10 WIB, elemen buruh terlihat menutup aksi demonya itu dengan melakukan longmarch menyusuri Jalan MH Thamrin dan berputar balik kawasan Sarinah. Selanjutnya peserta aksi melanjutkan perjalanannya ke pintu masuk Irti Monas.

Petugas terlihat membuka akses Jalan Medan Merdeka Barat dengan memindahkan barrier beton yang sebelumnya sempat dipasang. Terlihat puluhan kendaraan juga telah melintasi jalan itu.

Sebelumnya, guna mengamankan aksi ini petugas kepolisian menerjukan 1.100 personel. Petugas sengaja disiagakan agar aksi menimalisir kericuhan saat aksi itu berlangsung.

"Hari ini personel yang disiapkan ada 1.100 untuk pengamanan," ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat saat dikonfirmasi, Rabu (9/8/2023).

BACA JUGA: Bus Transjakarta Ubah Rute Imbas Demo di Patung Kuda

Komarudin mengatakan, akibat aksi demo tersebut pihaknya melakukan penutupan di Jalan Medan Merdeka Barat. Pengendara yang melintas dari Jalan MH Thamrin ataupun Jalan Budi Kemuliaan dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan.