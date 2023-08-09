Pergantian Rumput JIS Dikerjakan Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan pergantian rumput di Jakarta International Stadium (JIS) untuk perhelatan Piala Dunia U-17 bakal dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Selain rumput, akses jalan di sekitar JIS juga akan diperbaiki oleh Pemprov DKI.

Hal tersebut diputuskan saat rapat bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan PSSI.

"Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Menteri di dalam, rumput itu DKI (yang merenovasi) termasuk juga luar di jalan akses dari timur ke barat," ujar Heru Budi kepada wartawan di Kementerian PUPR, Rabu (9/8/2023).

Terkait rumput JIS, Heru menyebutkan bakal direnovasi oleh Pemprov DKI Jakarta lantaran pembangunan stadion di era Gubernur sebelumnya Anies Baswedan dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"JIS itu dilakukan oleh Jakpro. Salah satunya adalah masih beban tanggung jawab kontraktor yang lama. Orang tinggal 93 hari lagi, besok sudah tinggal 92 hari," tuturnya.