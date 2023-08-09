Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lakukan Pemerasan hingga Rp1 Miliar, 10 Wartawan Gadungan Ancam Sebar Foto Skandal Korban

Isty Maulidya , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:45 WIB
Lakukan Pemerasan hingga Rp1 Miliar, 10 Wartawan Gadungan Ancam Sebar Foto Skandal Korban
A
A
A

TANGERANG - Polisi menangkap 10 orang pelaku pemerasan terhadap tamu salah satu hotel di wilayah Tangerang. Para pelaku tersebut mengancam akan menyebarkan informasi bahwa korban telah menginap di hotel bersama seorang wanita.

Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Rio Mikael Tobing mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi tersebut dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) telah terjadi dugaan Pemerasan kepada masyarakat yang terjadi di salah satu kawasan apartemen di wilayah Tangerang.

"Setelah didatangi ke TKP, ternyata korban sudah dikelilingi oleh 10 pelaku. Terduga pelaku di TKP sedang mengancam serta melakukan pemerasan terhadap korban," ujarnya dihadapan awak media pada Rabu (9/8/2023).

Saat mengancam korban, para pelaku mengaku sebagai wartawan yang akan menyebarkan foto-foto korban dan pasangannya di media sosial. Korban pun sempat menolak memberikan uang kepada para pelaku dan hanya memberi Rp5 juta.

"Pelaku meminta Rp1 miliar, tapi korban hanya memberi Rp5 juta dan oleh pelaku terus diancam perbuatan korban di hotel bakal disebar di media," lanjut Kompol Rio.

Karena terus diancam dan didesak, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa korban akan memberikan uang tunai senilai Rp350 juta. Namun, sebelum transaksi tersebut berlangsung para pelaku sudah berhasil diamankan oleh polisi.

"Pertama pelaku meminta uang Rp 1 miliar, kemudian oleh korban di tawarkan 5 juta para pelaku tidak mau. Sempat sepakat sama pelaku Rp 350 juta, namun saat hendak melakukan transaksi, kami langsung melakukan penangkapan," ujar Kompol Rio.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
