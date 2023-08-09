Maling Motor di Limo Depok Babak Belur Usai Terpergok Warga

DEPOK - Seorang maling mencoba ambil motor warga di Jalan Villa Santika, Gang H Naban RT 3/1, Grogol, Limo, Depok bernasib apes. Sebab, aksinya keburu ketahuan warga.

"Percobaan mau melakukan pencurian tapi belum terjadi keburu ketahuan warga," kata Kapolsek Cinere, Kompol Jun Nurhaida saat dikonfirmasi, Rabu (9/8/2023).

Nurhaida membenarkan bahwa terduga pelaku ketangkap basah dan mendapat salam olahraga hingga babak belur oleh warga sekitar.

BACA JUGA: Maling Gondol Uang Panai Rp50 Juta dari Bagasi Motor Pegawai Honorer Universitas Haluoleo

"Betul (ketangkap basah dan dapat salam olahraga oleh warga)," ujarnya.

Sementara itu, laman Instagram @humas_polsekcinere menyebut bahwa kejadian tersebut tengah dalam proses penyidikan.

"Kejadian tersebut sudah dalam proses penyidikan Polsek Cinere," jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)