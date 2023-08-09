Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maling Motor di Limo Depok Babak Belur Usai Terpergok Warga

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |20:08 WIB
DEPOK - Seorang maling mencoba ambil motor warga di Jalan Villa Santika, Gang H Naban RT 3/1, Grogol, Limo, Depok bernasib apes. Sebab, aksinya keburu ketahuan warga.

"Percobaan mau melakukan pencurian tapi belum terjadi keburu ketahuan warga," kata Kapolsek Cinere, Kompol Jun Nurhaida saat dikonfirmasi, Rabu (9/8/2023).

Nurhaida membenarkan bahwa terduga pelaku ketangkap basah dan mendapat salam olahraga hingga babak belur oleh warga sekitar.

"Betul (ketangkap basah dan dapat salam olahraga oleh warga)," ujarnya.

Sementara itu, laman Instagram @humas_polsekcinere menyebut bahwa kejadian tersebut tengah dalam proses penyidikan.

"Kejadian tersebut sudah dalam proses penyidikan Polsek Cinere," jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
curanmor depok Maling
