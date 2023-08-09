Terjatuh dari Lantai 2 Rumahnya, Pria 80 Tahun di Tanjung Duren Tewas

JAKARTA - Seorang pria lanjut usia (Lansia) berinisial WT (80) tewas usai terjatuh dari lantai 2 kediamannya di Jalan Dokter Nurdin, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (9/8/2023) pagi.

"Korban berinisial WT (80) tewas diduga terjatuh dari lantai dua rumahnya," ujar Kanit Reskrim Polsek Tanjung Duren, AKP Tri Bintang Baskoro saat dikonfirmasi, Rabu (9/8/2023).

Bintang menuturkan, sebelum kejadian, sang istri sempat memberitahu korban agar sering memakan makanan sehat. Sebab, sang korban diketahui tengah menderita sakit lever, bahkan komplikasi.

"Istrinya memanggil korban dan menjelaskan bahwa 'saya membaca internet kalau sakit lever harus banyak makan sayur dan buah'," ujar Bintang saat meniru perkataan istri korban.