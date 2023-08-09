Komplotan Pemeras Tamu Hotel di Tangerang Sudah Beraksi Berulang Kali

TANGERANG - Komplotan pelaku pemerasan yang beraksi di salah satu hotel dan tempat hiburan di Kota Tangerang akhirnya ditangkap polisi. Para pelaku diamankan polisi saat tengah mengepung korban untuk mendapatkan uang dari mengancam korban.

"Atas laporan yang kami terima melalui hotline, langsung kami tindak lanjuti dan ternyata benar, saat mendatangi TKP korban tengah dikelilingi oleh sekelompok orang terduga pelaku sedang mengancam serta melakukan pemerasan," ujar Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Rio Mikael Tobing, Rabu (9/8/2023).

Adapun modus operandinya, para pelaku tersebut menyebar dan menunggu tamu yang keluar dari salah satu hotel di Tangerang. Kemudian mengikuti calon korban yang dipilih secara acak untuk diperas secara bersama-sama. Pelaku pun mengancam akan menyebarkan foto korban bersama wanita, dan akan dimuat juga di media massa. Beberapa pelaku pun mengaku sebagai wartawan yang bertugas di wilayah Bekasi.

"Setelah korban menurunkan wanita kenalannya usai dari hotel, para pelaku mulai melakukan aksinya dengan menakut-nakuti korban untuk menyebarkan foto kepada keluarga korban, melaporkan ke Kepolisian dan akan dimuat di Media," ungkapnya.

BACA JUGA: 10 Wartawan Gadungan Ditangkap Usai Peras Tamu Hotel Rp1 Miliar di Tangerang

Sebelumnya, para pelaku juga sudah pernah melakukan aksi yang sama di beberapa lokasi berbeda, dengan total kerugian korban mencapai Rp40 juta. Korban pertama diperas sebesar Rp 25 juta, kedua dengan ketugian korban 4,9 juta, lalu korban ke tiga dengan kerugian Rp 6 juta, dan terakhir kerugian korban Rp5 juta.

"Jadi total dari 4 tkp yang sudah berhasil. Dikumpulkan Rp 40,900.000 dan ini masih kita data banyak korban lainnya. Kami menghimbau korban kejahatan tersebut agar segera melaporkan kepada kami," lanjut Kompol Rio.