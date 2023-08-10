Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT ke-25 IJTI, Menkominfo: Artificial Intelligence Tantangan yang Harus Dihadapi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |00:10 WIB
HUT ke-25 IJTI, Menkominfo: <i>Artificial Intelligence</i> Tantangan yang Harus Dihadapi
Menkominfo hadiri HUT ke-25 IJTI (Foto: Dok IJTI)
A
A
A

JAKARTA - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menggelar perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-25 di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (9/8/2023)

Acara tersebut dengan mengangkat tema “Menumbuhkan Jurnalisme Positif, Menjaga Kemerdekaan Pers di Era Digital.”

Dalam tasyakuran ini dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatikan (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Totok Suryanto, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Hendriana, serta sejumlah pemimpin redaksi media televisi.

Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan mengatakan dalam perjalanannya IJTI telah banyak berkontribusi bagi kemajuan jurnalisme televisi di tanah air. Hal itu diwujudkan melalui berbagai program untuk meningkatkan kompetensi para jurnalis serta turut menjaga kemerdekaan pers dengan penuh rasa tangung jawab.

“Semenjak berdiri 25 tahun yang lalu, IJTI berkomitmen menjaga profesionalitas jurnalis televisi melalui berbagai kegiatan peningkatan kompetensi bagi anggota di berbagai daerah di tanah air,” kata Herik dalam sambutannya.

Selain itu, Herik menambahkan IJTI juga tengah menggelorakan semangat jurnalisme positif sebagai upaya menciptakan jurnalisme yang berkualitas, bermartabat, mencerahkan dan bermanfaat bagi publik.

“Jurnalisme Positif akan menjadi pegangan bagi seluruh jurnalis televisi. Di mana jurnalis televisi tidak sekedar menyampaikan fakta namun juga mampu menyajikan informasi yang untuh lengkap serta solutif,” jelas Ketua Umum IJTI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154806/viral-dHlL_large.jpg
Modus Licik Wartawan Gadungan Peras Korban saat Check-in, Satu Pelaku Perempuan Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152138/kongres_pwi-QOgj_large.jpg
Panitia Kongres Temui Menkum dan Kapuspen TNI: Pemerintah Dukung Kongres  Persatuan PWI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/338/3034182/usut-kasus-penganiayaan-wartawan-polisi-bakal-cek-lokasi-dan-cctv-h9wg9z7Hxs.jpg
Usut Kasus Penganiayaan Wartawan, Polisi Bakal Cek Lokasi dan CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/337/3033365/lapor-puspomad-anak-korban-pembakaran-rumah-wartawan-yakin-ada-keterlibatan-oknum-anggota-tni-xDDx7EBx61.jpg
Lapor Puspomad, Anak Korban Pembakaran Rumah Wartawan Yakin Ada Keterlibatan Oknum Anggota TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/338/3033298/polda-metro-usut-pengeroyokan-jurnalis-tv-usai-vonis-syl-KkQyxXsFaY.jpg
Polda Metro Usut Pengeroyokan Jurnalis TV Usai Vonis SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/337/3033234/aji-jakarta-desak-polri-usut-kekerasan-terhadap-wartawan-oleh-simpatisan-syl-5EaWZAKVKX.jpg
AJI Jakarta Desak Polri Usut Kekerasan Terhadap Wartawan oleh Simpatisan SYL
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement