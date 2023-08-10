HUT ke-25 IJTI, Menkominfo: Artificial Intelligence Tantangan yang Harus Dihadapi

JAKARTA - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menggelar perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-25 di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (9/8/2023)

Acara tersebut dengan mengangkat tema “Menumbuhkan Jurnalisme Positif, Menjaga Kemerdekaan Pers di Era Digital.”

Dalam tasyakuran ini dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatikan (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Totok Suryanto, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Hendriana, serta sejumlah pemimpin redaksi media televisi.

Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan mengatakan dalam perjalanannya IJTI telah banyak berkontribusi bagi kemajuan jurnalisme televisi di tanah air. Hal itu diwujudkan melalui berbagai program untuk meningkatkan kompetensi para jurnalis serta turut menjaga kemerdekaan pers dengan penuh rasa tangung jawab.

“Semenjak berdiri 25 tahun yang lalu, IJTI berkomitmen menjaga profesionalitas jurnalis televisi melalui berbagai kegiatan peningkatan kompetensi bagi anggota di berbagai daerah di tanah air,” kata Herik dalam sambutannya.

BACA JUGA: Intip Kolaborasi Indra The Titans dan Uzzy Ansyari di Lagu Luka

Selain itu, Herik menambahkan IJTI juga tengah menggelorakan semangat jurnalisme positif sebagai upaya menciptakan jurnalisme yang berkualitas, bermartabat, mencerahkan dan bermanfaat bagi publik.

“Jurnalisme Positif akan menjadi pegangan bagi seluruh jurnalis televisi. Di mana jurnalis televisi tidak sekedar menyampaikan fakta namun juga mampu menyajikan informasi yang untuh lengkap serta solutif,” jelas Ketua Umum IJTI.