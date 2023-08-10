Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ungkap 4 Isu Global Jadi Perhatian Dunia, Salah Satunya Krisis Iklim

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |01:27 WIB
Wapres Ungkap 4 Isu Global Jadi Perhatian Dunia, Salah Satunya Krisis Iklim
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma'ruf Amin memaparkan empat isu global yang saat ini tengah menjadi perhatian dunia. Hal ini disampaikannya dalam orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-37 dan Wisuda Magister, Sarjana, dan Diploma Universitas Wiraraja (UNIJA) Sumenep, Jawa Timur, Rabu (9/8/2023).

"Yang pertama, kita menyaksikan eskalasi tensi geopolitik, utamanya akibat rivalitas antara Amerika Serikat dengan China, dan invasi Rusia ke Ukraina,” kata Ma'ruf Amin.

Kondisi ini, kata dia, telah memicu instabilitas ekonomi dan keuangan dunia, serta berdampak luas hingga ke urusan domestik bangsa-bangsa.

“Kedua, planet bumi juga semakin memanas akibat krisis iklim. Krisis iklim adalah ancaman eksistensial bagi kemanusiaan dan teritori negara,” ujarnya.

Berdasarkan laporan PBB baru-baru ini, papar Wapres, krisis iklim telah mengakibatkan tinggi permukaan laut terus mengalami peningkatan secara cepat, yang dapat berdampak pada hilangnya teritori negara.

“Laporan BRIN mengkonfirmasi hal ini. BRIN memperkirakan, 115 pulau di Indonesia akan tenggelam pada tahun 2100 akibat kombinasi dua persoalan yang disebabkan perubahan iklim, yaitu peningkatan permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah,” ungkapnya.

Kemudian isu ketiga, lanjutnya, adalah semakin masifnya penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Menurut dia, kecerdasan buatan diproyeksikan akan mengubah kehidupan manusia dan akan terus berlangsung selama beberapa generasi.

“Meskipun demikian, kemampuan kecerdasan buatan untuk menggantikan kreativitas dan inovasi alamiah manusia masih diragukan,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
