HOME NEWS NASIONAL

Tutup Sidang AIPA, DPR Tekankan Pentingnya Hasil Kerja Nyata Komunitas ASEAN

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |01:34 WIB
Tutup Sidang AIPA, DPR Tekankan Pentingnya Hasil Kerja Nyata Komunitas ASEAN
Ketua DPR tutup sidang AIPA (Foto: DPR)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) 2023, Puan Maharani secara resmi menutup rangkaian Sidang Umum AIPA Ke-44, yang telah menyepakati 30 Resolusi demi kesejahteraan masyarakat di Asia Tenggara.

Ia menekankan bahwa pentingnya hasil kerja nyata komunitas ASEAN karena suara rakyat adalah suara parlemen.

"Melalui acara ini, Parlemen anggota AIPA dapat berkontribusi positif dalam mendorong koordinasi berbagai kebijakan di ASEAN. Parlemen anggota AIPA menyuarakan aspirasi dan suara rakyat di Asia Tenggara. Suara rakyat adalah Suara Parlemen," kata Puan saat memberikan sambutan di Closing Ceremony Sidang Umum AIPA ke-44 yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Dalam rangkaian Sidang Umum AIPA, para delegasi telah melakukan pembahasan yang sejalan dengan tema AIPA Ke-44. Menurut Puan, tema ini dipilih sesuai dengan kondisi terkini di mana Parlemen perlu berkontribusi mengatasi berbagai masalah regional dan global.

Adapun, tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN yang merupakan komitmen parlemen ASEAN untuk ikut menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara.

"Pada pertemuan ini kita semua telah menjawab bahwa jika kita bekerja bersama maka kita dapat membantu menciptakan perdamaian, memajukan pembangunan, dan menurunkan emisi," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
