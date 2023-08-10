TNI AU Terima Pesawat Super Hercules Ketiga yang Dibeli dari Amerika

JAKARTA - TNI Angkatan Udara (AU) kembali menerima pesawat C-130J-30 Super Hercules terbaru yang dibeli Pemerintah (Kemenhan RI), tiba di tanah air. Pesawat dengan tail number A-1343, merupakan Super Hercules ketiga yang telah mendarat dengan baik di runway Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI, R. Agung Sasongkojati, kedatangan pesawat tersebut disambut Water salute (semburan air penghormatan) kepada pesawat dan pengalungan selempang kepada para kru A-1340.

"Setelah mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, kedatangan pesawat disambut dengan tradisi water salute dan pengalungan selempang kepada empat kru pesawat oleh Pangkoopsudnas Marsdya TNI Mohamad Tonny Harjono," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/8/2023).

Dia menyampaikan bahwa super Hercules ini merupakan pesawat ketiga dari total lima unit yang di pesan pemerintah RI, dari pabrik Lockheed Martin di Marietta, Georgia Amerika Serikat. Dua pesawat sebelumnya, dengan tail number A-1339 dan A-1340 telah tiba pada bulan Maret dan Juli lalu.