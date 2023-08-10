Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Muhadjir Effendy: Pembangunan Pos Pengamanan Papua Tengah Mendesak

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |05:30 WIB
Muhadjir Effendy: Pembangunan Pos Pengamanan Papua Tengah Mendesak
Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan pembangunan pos pengamanan di wilayah krisis pangan akibat kekeringan, Kabupaten Puncak, Papua Tengah sudah sangat mendesak.

Diketahui, saat ini sebanyak 8 ribu orang di tiga distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri terdampak bencana kekeringan. Namun, sayangnya di tiga distrik itu belum ada pos pengamanan.

"Yang mendesak pos keamanan, karena sampai sekarang harus diketahui teman-teman di Agandugume di tiga distrik itu belum ada pos keamanan. Baik dari pihak kepolisian baik dari pihak TNI," ujar Muhadjir usai memimpin Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Muhadjir mengatakan kehadiran pos pengamanan untuk memastikan lancarnya pasokan bantuan logistik.

"Itu yang sangat mendesak untuk memastikan suplai barang langsung ke Agandugume itu aman. Itu kan harus ada tenaga keamanan di sana. Itu kan yang pertama akan kita prioritaskan, mungkin dalam Minggu-Minggu ini," kata Muhadjir.

Halaman:
1 2
      
