HOME NEWS NASIONAL

KY Monitor MA Pangkas Hukuman Ferdy Sambo dkk

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:00 WIB
KY Monitor MA Pangkas Hukuman Ferdy Sambo dkk
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hakim Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan mengubah hukuman Ferdy Sambo pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup. MA juga memangkas hukuman terdakwa lainnya yakni Putri Candrawati, Kuat Ma'aruf dan Ricky Rizal Wibowo (Bripka RR).

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Miko Ginting mengatakan pihaknya tidak bisa mengintervensi terkait dengan putusan tersebut. Namun, dia memastikan KY terus memonitor perjalanan kasus itu.

"KY memonitor perkara ini dari awal. Namun, terkait putusan sebaiknya penjelasan dimintakan kepada MA, karena MA kan yang mengadili dan memutus perkara ini," ucapnya, Kamis (10/8/2023).

Kata dia, hanya MA yang dapat menjelaskan keputusan tersebut. "Kenapa demikian? Apa penjelasannya? Saya kira MA yang bisa menjelaskan hal tersebut. Saya kira sebaiknya minta penjelasan MA karena MA yang memutus perkara ini," ucapnya.

Saat ditanya soal pengawasan KY terhadap hakim yang memutuskan perkara tersebut, Miko tidak menjawab.

"Statemen KY sementara di sini," katanya.

Halaman:
1 2
      
