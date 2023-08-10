Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK Soal 6 Orang Meninggal di Papua Tengah: Diare karena Kelaparan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:03 WIB
Menko PMK Soal 6 Orang Meninggal di Papua Tengah: Diare karena Kelaparan
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan 6 orang yang meninggal di Papua Tengah akibat diare karena kelaparan.

Diketahui, saat ini sebanyak 7.500 orang terdampak kekeringan akibat cuaca ekstrem yang melanda tiga distrik yakni Agandugume, Lambewi, dan Oneri.

“Bener meninggalnya diare. Kan nggak ada visum dokter meninggal kelaparan nggak ada. Ya diare itu karena kelaparan. Saya agak marah kemarin di sana, diplintir, masa ada ini bukan karena kelaparan tapi diare, iya diarenya karena lapar. Kan nggak ada dokter diagnosis mati karena kelaparan. Sebabnya diare karena bakteri mematikan itu,” kata Muhadjir di acara Seminar Nasional Transformasi Peradaban Bahari Menuju Indonesia Emas 2045 di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Muhadjir pun mengatakan cuaca ekstrem berupa kabut es membuat umbi-umbian yang merupakan makanan pokok masyarakat Papua Tengah membusuk. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki bahan-bahan makanan lain selain umbi-umbian tersebut dan menjadi penyebab masyarakat mengalami diare.

“Umbi busuk semua. Nah itu kalau dimakan itu terus jadi diare itu. Sampai meninggal. Makanya bener meninggalnya diare,” ujarnya.

Oleh karena itu, Muhadjir menilai perlunya mencari varietas umbi-umbian yang tahan terhadap cuaca ekstrem di Papua Tengah. Bahkan, dia telah meminta sejumlah Universitas untuk mengkaji umbi-umbian yang cocok untuk ditanam di tengah cuaca ekstrem Papua Tengah. Upaya ini untuk mengantisipasi adanya kelaparan di wilayah tersebut di masa mendatang.

“Saya sudah meminta IPB untuk mengkaji kira kira umbian apa yang bisa ganti umbi di sana. Karena musimnya sudah dipastikan nanti menjelang Juli atau awal pertengahan Juni ada hujan es, nanti kalau setelah hujan es itu kemudian ada kabut es, kabut es ini nggak tahu karakternya apa itu yang membikin umbi-umbian busuk, makanan pokok maka umbi bukan padi,” tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kelaparan Menko PMK Papua Tengah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183079//papua-YvXj_large.jpg
Lenis Kogoya: Masyarakat Adat Bersinergi dengan Pemerintah Bangun Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181422//kelaparan-hlOG_large.jpg
Bertarung Melawan Waktu, Kini Kelaparan Mencekik Warga Gaza Saat Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175338//ribka_huluk-hkg4_large.jpg
Latar Belakang Pendidikan Ribka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173541//perindo-suPw_large.jpg
Partai Perindo Tunjuk Amandus Pigai Jadi Ketua DPW Perindo Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3171035//bnpb-OeTa_large.jpg
Nabire Diguncang Gempa M6,6, BNPB: Kondisi Terkendali dan Warga Tetap Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/340/3168687//perindo_rompeini-g0H9_large.jpg
Legislator Partai Perindo Rampeani Rachman Bangun Lapangan Multifungsi, Fasilitasi Warga Mimika Berolahraga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement