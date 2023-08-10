Sejuta Buruh Demo di Sekitar Istana Negara, Jalanan Dialihkan!

JAKARTA - Sejumlah jalan di sekitaran istana negara, Jakarta Pusat, ditutup. Hal ini dikarenakan akan adanya demo yang dilakukan oleh buruh, Kamis (10/8/2023).

Polisi pun mengimbau pengendara untuk menghindari jalan menuju dan sekitar istana.

BACA JUGA:

"Diimbau kepada masyarakat untuk menghindari sekitaran Bundaran Patung Kuda Monas, ruas Jalan Abdul Muis dan Medan Merdeka, Harmoni , Gedung DPR / MPR, dikarenakan adanya kegiatan penyampaian pendapat oleh elemen masyarakat," tulis Polda Metro Jaya dalam akun Instagram resminya @tmcpoldametro.

Berikut daftar jalan yang ditutup dan dialihkan:

1. Arus lalu lintas dari arah menuju jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Medan Merdeka Selatan

2. Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira (situasional)

3. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit atau Jalan Medan Merdeka dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryopranoto

4. Aras lalu lintas yang akan menuju Jalan Veteran 1,2 dan 3 dialihkan ke Jalan Suryopranoto atau Jalan Gajahmada

5. Jalan Abdul Muis menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang Satu

6. Arus lalu lintas yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan

Sebelumnya, diberitakan Sejuta buruh dari sejumlah organisasi yang tergabung Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar unjuk rasa atau demonstrasi pada Kamis, 10 Agustus 2023 di Jakarta.

Tuntutannya adalah pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat.

Panglima Aksi Akbar Ultra Damai 10 Agustus 2023, Arif Minardi, menjelaskan nantinya akan mengulang aksi tahun lalu, tapi jumlahnya lebih banyak. "Kami optimistis 1 juta massa akan tercapai," kata Arif dalam konferensi pers di Kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa (8/8/2023) sore.