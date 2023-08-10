Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejuta Buruh Demo di Sekitar Istana Negara, Jalanan Dialihkan!

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |08:03 WIB
Sejuta Buruh Demo di Sekitar Istana Negara, Jalanan Dialihkan!
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Sejumlah jalan di sekitaran istana negara, Jakarta Pusat, ditutup. Hal ini dikarenakan akan adanya demo yang dilakukan oleh buruh, Kamis (10/8/2023).

Polisi pun mengimbau pengendara untuk menghindari jalan menuju dan sekitar istana.

 BACA JUGA:

"Diimbau kepada masyarakat untuk menghindari sekitaran Bundaran Patung Kuda Monas, ruas Jalan Abdul Muis dan Medan Merdeka, Harmoni , Gedung DPR / MPR, dikarenakan adanya kegiatan penyampaian pendapat oleh elemen masyarakat," tulis Polda Metro Jaya dalam akun Instagram resminya @tmcpoldametro.

Berikut daftar jalan yang ditutup dan dialihkan:

1. Arus lalu lintas dari arah menuju jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Medan Merdeka Selatan

2. Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira (situasional)

3. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit atau Jalan Medan Merdeka dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryopranoto

4. Aras lalu lintas yang akan menuju Jalan Veteran 1,2 dan 3 dialihkan ke Jalan Suryopranoto atau Jalan Gajahmada

5. Jalan Abdul Muis menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang Satu

6. Arus lalu lintas yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan

Sebelumnya, diberitakan Sejuta buruh dari sejumlah organisasi yang tergabung Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar unjuk rasa atau demonstrasi pada Kamis, 10 Agustus 2023 di Jakarta.

Tuntutannya adalah pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat.

Panglima Aksi Akbar Ultra Damai 10 Agustus 2023, Arif Minardi, menjelaskan nantinya akan mengulang aksi tahun lalu, tapi jumlahnya lebih banyak. "Kami optimistis 1 juta massa akan tercapai," kata Arif dalam konferensi pers di Kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa (8/8/2023) sore.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184144/pramono-awEx_large.jpg
Buruh Demo Tuntut UMP DKI 2026 Rp6 Juta, Pramono: Masih Dibahas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181707/dpr_ri-sOvj_large.jpg
Jelang Demo Buruh, Lalu Lintas di Depan DPR Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172378/demonstrasi-qfrA_large.jpg
Polisi Kerahkan 1.160 Personel Kawal Demo Buruh di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171577/demo_buruh-Gwad_large.jpg
Demo Buruh di DPR, Lalu Lintas Gatsu Arah Slipi Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/338/3166228/puan-TWqF_large.jpg
Ketua DPR: Polisi Harus Usut Tuntas Insiden Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166175/kapolri-jv9H_large.jpg
Momen Kapolri di RSCM Langsung Peluk Ayah Pengemudi Ojol yang Terlindas Rantis Brimob
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement