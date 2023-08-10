Sejuta Buruh Demo di Sekitar Istana Negara Hari Ini, Bawa Sejumlah Tuntutan!

JAKARTA - Sejuta buruh dari sejumlah organisasi yang tergabung Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar demonstrasi pada hari ini, Kamis (10/8/2023). Aksi ini akan digelar di sekitar Istana Negara, di Jakarta.

Panglima Aksi Akbar Ultra Damai 10 Agustus 2023, Arif Minardi menjelaskan, aksi hari ini akan mengulang aksi tahun lalu, dengan jumlah massa yang lebih banyak.

"Kami optimistis 1 juta massa akan tercapai," kata Arif dalam konferensi pers di Kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa (8/8/2023) sore.

Adapun, dalam aksi kali ini massa buru akan menyampaikan beberapa tuntutan. Misalnya, pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat.

Sekjen KSPSI itu mengungkapkan, sebagian besar peserta aksi akan menggunakan motor. Rencananya, aksi dimulai dari Kantor International Labour Organization (ILO) Indonesia di Gedung Menara Thamrin untuk meminta rekomendasi untuk pemerintah mengkaji ulang UU Ciptaker.

"Dari ILO langsung ke Istana Negara untuk menyerahkan draf Perppu Pencabutan UU Ciptaker," ungkap Arif.