Presiden Jokowi Jajal LRT Bareng Artis dan Influencer

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri, gubernur dan influencer menjajal sekaligus meninjau LRT Jabodebek dari Stasiun LRT Jatimulya Bekasi hingga Dukuh Atas pada hari ini Kamis (10/8/2023).

Dari pantauan di lokasi, Jokowi tiba di Stasiun Jatimulya sekitar pukul 08.47 WIB. Tampak mendampingi Jokowi yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Mensesneg Pratikno

Tidak hanya itu terlihat juga beberapa influencer yang hadir antara lain Nirina Zubir, Reisa Broto Asmoro, Cak Lontong, Chelsea Islan, Ayu Dewi, Widi AB3, Lukman Sardi, Desta, hingga Candil.

Jokowi pun langsung menjajal LRT Jabodebek tersebut. Perjalanan LRT itu dari Stasiun Jatimulya, Bekasi Barat, Cikunir 2, Cikunir 1, Jati Bening Baru, Halim, Cawang, Ciliwung, Cikoko, Pancoran, Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi, hingga Dukuh Atas

Sebelumnya, Jokowi juga menjajal dan meninjau LRT Stasiun Harjamukti menuju Stasiun Dukuh Atas. Usai menjajal, Jokowi mengaku nyaman dan lancar saat perjalanan.

"Ya pagi hari ini saya telah mencoba LRT dari Stasiun Harjamukti di Cibubur kemudian Cawang kemudian Dukuh Atas. Nyaman dan semuanya alhamdulillah lancar," kata Jokowi dalam keterangannya di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

