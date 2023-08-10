Demo Buruh 10 Agustus di Jakarta, Polisi Kerahkan 7000 Personel

JAKARTA - Ribuan massa dari elemen buruh bakal melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023). Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.

“7.000 personel disiapkan (kawal aksi unjuk rasa,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dihubungi, Kamis (10/8/2023).

Komarudin mengatakan, pihaknya juga melakukan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, karena aksi ini.

Untuk arus lalu lintas ke arah Istana Merdeka dialihkan melalui Jalan Medan Merdeka Selatan. Sedangkan masyarakat yang ingin ke Harmoni dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan.

Untuk diketahui, Sejuta buruh dari sejumlah organisasi yang tergabung Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar unjuk rasa atau demonstrasi pada Kamis, 10 Agustus 2023 di Jakarta.