HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi: Peresmian LRT Jabodebek 26 Agustus

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:43 WIB
Presiden Jokowi: Peresmian LRT Jabodebek 26 Agustus
Jokowi naik LRT bersama sejumlah artis (Foto: Biro Pres Sek Presiden)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa peresmian LRT Jabodebek akan dilakukan pada akhir Agustus 2023 ini.

Menurut Jokowi yang terpenting dalam operasional LRT fokus yang diutamakan adalah keamanan dan keselamatan. Terkait sertifikasi, dirinya menyebut hal tersebut merupakan hal teknis.

Meski begitu, Jokowi mengatakan bahwa peresmian LRT tidak akan berbarengan dengan kereta cepat.

"Akhir bulan insyaallah sudah di operasikan. Kemungkinan Insyaallah 26 Agustus," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

"Nda (berbarengan), kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September begitu siap semuanya juga segera di operasikan."

Jokowi menilai pengoperasian LRT maupun kereta cepat akan lebih baik jika dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, katanya, hal itu dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.

"Semakin cepat di operasikan semakin baik karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi mobil pribadi kemudian tranportasi masal itu yang kita harapkan," ungkap Jokowi

Jokowi menyebut bahwa kerugian pertahun hampir Rp 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung.

"Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi ya itu kewajiban pemerintah kewajiban negara karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat," kata Jokowi.

