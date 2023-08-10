Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamenkumham Beberkan Alasan Kenapa UU KUHP Butuh Sosialisasi Tiga Tahun

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:46 WIB
Wamenkumham Beberkan Alasan Kenapa UU KUHP Butuh Sosialisasi Tiga Tahun
Wamenkumham, Edward Omar (foto: dok ist)
A
A
A

SORONG - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan, alasan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHP membutuhkan sosialisasi hingga tiga tahun. Sebab KUHP baru tersebut dinilai telah merubah semua paradigma di lingkungan hukum bangsa Indonesia.

"Mengapa membutuhkan waktu tiga tahun untuk sosialisasi, tidak lain karena KUHP nasional ini dia merubah paradigma hukum pidana kita semua. Dia mengubah mindset yang mengubah pola pikir aparat penegak hukum pola pikir saya, bapak, ibu, bahkan seluruh masyarakat Indonesia," ujar Edward dalam Kumham Goes to Campus di Universitas Victory, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (10/8/2023).

Dia mengatakan, bahwa dalam KUHP baru kini tidak lagi mengedepankan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Namun dengan KUHP nasional ini telah merubah paradigma hukum pidana menjadi keadilan kolektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif.

"Jadi janganlah berharap KUHP baru ini sedikit-sedikit orang di penjara sedikit-sedikit orang di penjara. Sudah tidak lagi sekali lagi saya katakan bahwa dengan KUHP nasional yang baru disahkan itu dia menghindari pengenaan penjara dalam waktu singkat karena itu ada modifikasi alternatif pidana," ujar dia.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa dalam KUHP Nasional baru turut mengatur ancaman pidana pengawasan bagi mereka yang dijatuhkan hukuman tidak lebih dari 5 tahun. Sedangkan pidana kerja sosial diberikan kepada seseorang yang ancaman pidananya tidak lebih dari 3 tahun.

"Baik pidana pengawasan maupun pidana kerja sosial diatur secara ketat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Artinya meskipun pidana penjara itu masih merupakan pidana pokok tapi dia sedapat mungkin tidak dijatuhkan," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183914/menteri_imipas-1fBr_large.jpg
Heboh Nikita Mirzani Live Tiktok saat Ditahan, Menteri Imipas: Sudah Saya Tegur Kalapasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178286/kemenimipas-yvw1_large.jpg
Ngeri! 24 Ribu Senjata Tajam Disita Kemenimipas dari Lapas dan Rutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3150004/agus-wXce_large.jpg
Kementerian Imipas Bangun 13 Lapas Baru untuk Kurangi Beban Kapasitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142234/lapas_cibinong-vUgn_large.jpg
Penuhi Hak Napi, Petugas Lapas Cibinong Digembleng Tingkatkan Ketrampilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137389/kerusuhan_terjadi_di_lapas_narkotika_kelas_lla_muara_beliti-aywp_large.jpg
Menteri Imipas Klaim Lapas Narkotika Muara Beliti Sudah Kondusif Usai Kerusuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127824/kemenko_polkam_tinjau_layanan_kunjungan_lebaran_lapas_cipinang-yk36_large.jpg
Kemenko Polkam Tinjau Layanan Kunjungan Lebaran Lapas Cipinang, Ini Hasilnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement