Gempa M5,1 Guncang Wilayah Tahuna Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,1 mengguncang wilayah Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Kamis (10/8/2023) sekira pukul 10.11 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.91 Lintang Utara - 126.01 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.1, 10-Aug-2023 10:11:17WIB, Lok:3.91LU, 126.01BT (66 km TimurLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:88 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)