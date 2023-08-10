Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Saksi Diperiksa Bareskrim Hari Ini Terkait Kasus TPPU Panji Gumilang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |11:39 WIB
5 Saksi Diperiksa Bareskrim Hari Ini Terkait Kasus TPPU Panji Gumilang
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi terkait kasus TPPU Panji Gumilang, pada hari ini.

"Lima saksi," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada awak media, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Lima saksi itu adalah, Abi Darin Ali Ketua YKBS, Surato dari YKBS, Ajat Permana dari YKBS, Moch Hadi Pamungkas dari LKM dan Rahmat Hidayatullah dari LKM.

Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri resmi menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Halaman:
1 2 3
      
