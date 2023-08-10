5 Tokoh Asing yang Membantu Kemerdekaan Indonesia, Berakhir Hukuman Mati hingga Menikahi Pribumi

INDONESIA, berhasil lepas dari penjajah pada 17 Agustus 1945. Dalam penjajahan tersebut, rakyat Indonesia terus berjuang demi merebut kemerdekaannya hingga tetes darah penghabisan. Namun, perlu diketahui selain orang Indonesia, tercatat ada beberapa orang asing yang turut memihak dan membantu perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan.

Meski bukan Tanah Airnya tapi mereka tetap mengabdikan dirinya untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan, sebagian darinya harus gugur dalam medan tempur saat membantu pejuang Tanah Air.

Berikut lima pahlawan asing yang memihak dan berperan dalam kemerdekaan Indonesia:

1. Douwes Dekker (Multatuli)

Eduard Douwes Dekker merupakan penulis Max Havelaar pada 1860. Pria Belanda ini pertama kali datang ke Indonesia pada 1839. Kala itu dia bekerja sebagai pegawai di kantor Pengawasan Keuangan Batavia.

Douwes Dekker sempat beberapa kali berganti tempat bekerja. Dia pernah dituduh melakukan penggelapan uang tapi pada akhirnya tuduhan tersebut tidak terbukti.

Pada bukunya yang berjudul Max Havelaar, Douwes Dekker menulis dengan detail kekejaman kolonial Belanda. Bukti-bukti yang disajikannya pun membuat karyanya sangat hidup. Buku tersebut lantas menggambarkan keadaan di Indonesia kepada dunia.