HOME NEWS NASIONAL

Danpuspom TNI Geram: Mayor Dedi Show Off Force ke Penyidik Polrestabes Medan!

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |12:02 WIB
Danpuspom TNI Geram: Mayor Dedi Show Off Force ke Penyidik Polrestabes Medan!
Danpuspom TNI: Mayor Dedi Show off ke Penyidik/Foto: MNC Portal
JAKARTA- Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda Agung Handoko mengatakan, bahwa Mayor Dedi Hasibuan yang datang ke Polrestabes Medan dengan membawa pmerupakan tindakan pamer kekuatan ke penyidik.

Kedatangan Mayor Dedi adalah untuk menanyakan perihal surat permohonan penangguhan penahanan kepada ARH, tersangka kasus mafia tanah yang juga merupakan kerabat Mayor Dedi.

"Kami dari hasil penyelidikan, dapat menyimpulkan bahwa kedatangan DFH (Mayor Dedi) bersama rekan-rekannya di kantor Polrestabes Medan dengan berpakaian dinas loreng pada hari libur, hari Sabtu dapat diduga atau dikonotasikan merupakan upaya 'show off force' kepada penyidik Polrestabes Medan," kata Agung dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, (10/8/2023).

Menurutnya, upaya show off yang dilakukan Mayor Dedi kepada tim penyidik Polrestabes Medan dapat diartikanbertujuan untuk mempengaruhi proses hukum terhadap kerabatnya yaitu ARH.

"Ini bisa dilihat dari video yang viral, bahwa tidak semua personel yang ada disitu berkonsentrasi untuk mendengarkan duduk persoalan yang sedang diselesaikan. Tapi ada yang berlalu lalang disekitar tempat mereka berdebat," katanya.

Agung juga menyebut, ARH masih mempunyai tiga laporan polisi berkaitan dengan kasus yang menjeratnya.

