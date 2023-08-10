Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Tegaskan Ganjar Bakal Lanjutkan Pembangunan yang Dimulai Jokowi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |12:26 WIB
Hasto Tegaskan Ganjar Bakal Lanjutkan Pembangunan yang Dimulai Jokowi
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tegaskan Ganjar Pranowo lanjutkan kerja Jokowi (Foto: Antara)
LAMPUNG - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membuka rapat kerja daerah (Rakerda) IV DPD PDIP Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Kamis (10/8/2023).

Dalam kesempatannya, Hasto menegaskan Bacapres Ganjar Pranowo akan melanjutkan kerja Presiden Jokowi, khususnya di Lampung sebagai pintu gerbang kemajuan ke seluruh wilayah di Pulau Sumatera.

“Kita tahu kemajuan telah dimulai dibangun Presiden Jokowi, dimana Lampung diharapkan menjadi pintu gerbang kemajuan seluruh Sumatera. Kehadiran Bapak Ganjar Pranowo akan menjadi kesinambungan pembangunan nasional yang dimulai oleh Presiden Jokowi,” kata Hasto.

Hasto juga mengingatkan para kader PDIP di Lampung agar menyusun strategi kerja dengan belajar pada perjuangan Bung Karno. Sebagai Proklamator RI, Soekarno merancang kemerdekaan Indonesia berawal dari ide dan gagasan.

Bung Karno membangun ide dan gagasan dengan belajar dari ideologi-ideologi dunia, dan mewujudkannya dengan pengalaman turun ke rakyat. Semuanya dilakukan melalui proses menggembleng diri lewat berbagai jenjang pendidikan serta pengalaman organisasi.

“Dari semua pengalaman hidupnya, Soekarno berjuang tanpa pernah berpikir apakah punya uang atau tidak untuk bisa merdeka. Bung Karno mengajarkan kita agar berjuang dengan ide dan gagasan yang didedikasikan bagi bangsa dan negara,” urai Hasto.

Halaman:
1 2
      
