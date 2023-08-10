Massa Buruh SPSI Sekat Akses Perempatan Cempaka Putih

JAKARTA - Ratusan massa aksi buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan sejumlah elemen serikat pekerja buruh dari wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan sekitarnya melakukan penyekatan akses jalan di perempatan Cempaka Putih, Kamis (10/8/2023) siang.

Perempatan Cempaka Putih tersebut menghubungkan Jalan Yos Sudarso, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Letjen Suprapto, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi tampak ratusan pengendara sepeda motor berkumpul di perempatan lampu merah tersebut.

Akibat bagian tengah jalan yang ditutup, akses jalan dari arah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat terhambat akses jalannya.

Puluhan bus Transjakarta tertahan di jalurnya karena tidak bisa melaju akibat penyekatan jalan yang dilakukan massa buruh.