Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Massa Buruh SPSI Sekat Akses Perempatan Cempaka Putih

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |12:27 WIB
Massa Buruh SPSI Sekat Akses Perempatan Cempaka Putih
Ratusan buruh sekat jalan di perempatan Cempaka Putih (foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan massa aksi buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan sejumlah elemen serikat pekerja buruh dari wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan sekitarnya melakukan penyekatan akses jalan di perempatan Cempaka Putih, Kamis (10/8/2023) siang.

Perempatan Cempaka Putih tersebut menghubungkan Jalan Yos Sudarso, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Letjen Suprapto, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi tampak ratusan pengendara sepeda motor berkumpul di perempatan lampu merah tersebut.

Akibat bagian tengah jalan yang ditutup, akses jalan dari arah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat terhambat akses jalannya.

Puluhan bus Transjakarta tertahan di jalurnya karena tidak bisa melaju akibat penyekatan jalan yang dilakukan massa buruh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184144/pramono-awEx_large.jpg
Buruh Demo Tuntut UMP DKI 2026 Rp6 Juta, Pramono: Masih Dibahas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181707/dpr_ri-sOvj_large.jpg
Jelang Demo Buruh, Lalu Lintas di Depan DPR Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172378/demonstrasi-qfrA_large.jpg
Polisi Kerahkan 1.160 Personel Kawal Demo Buruh di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171577/demo_buruh-Gwad_large.jpg
Demo Buruh di DPR, Lalu Lintas Gatsu Arah Slipi Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/338/3166228/puan-TWqF_large.jpg
Ketua DPR: Polisi Harus Usut Tuntas Insiden Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166175/kapolri-jv9H_large.jpg
Momen Kapolri di RSCM Langsung Peluk Ayah Pengemudi Ojol yang Terlindas Rantis Brimob
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement