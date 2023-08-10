Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peserta Miss Universe 2023 Diduga Korban Pelecehan Sempat Menangis Sebelum Difoto Tanpa Busana

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |12:58 WIB
Peserta Miss Universe 2023 Diduga Korban Pelecehan Sempat Menangis Sebelum Difoto Tanpa Busana
A
A
A

JAKARTA- Para peserta Miss Universe 2023 sempat menangis hingga tertekan sebelum difoto telanjang oleh Event Organizer (EO). Hal tersebut disampaikan oleh pelapor sekaligus hukum korban, Mellisa Anggraini.

Menurut Mellisa, para peserta dibujuk hingga diyakinkan oleh pelaku sebelum akhirnya mau menjalani body checking. Kemudian oleh oknum penyelenggara difoto dengan menggunakan handphone.

"Jadi teman-teman ini tertekan, ada relasi kuasa di situ. Sehingga belum ada saya mendengar mereka menolak, tapi sudah menyampaikan berkali-kali ada yang bilang sudah mau nangis mukanya, ada yang sudah nangis setelah dilakukan," kata Mellisa pada wartawan di Polda Metro Jaya Kamis (10/8/2023).

"Tapi sudah ada yang menyampaikan saya tidak nyaman bu. Dan dijawab dengan pelaksana itu, si oknum ini, si perusahaan menyampaikan bahwa. 'Loh kamu jangan malu, kamu harus percaya diri, embrace your self, kamu kalau di luar negeri nanti akan lebih parah, lebih ditelanjangi dan ditonton banyak orang," terangnya.

Mellisa menilai, selain melanggar norma, sesi pemotretan tersebut juga melanggar perjanjian. Terlebih pemotretan tersebut dilakukan mendadak.

"Sementara mereka juga sudah paham di Indonesia ini didalam perjanjian harus sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia," katanya.

"Body checking ini dilakukan 2 hari menjelang grand final, semestinya kalau mau body checking di awal awal," jelasnya.

Sebelumnya, PT Capella Swastika Karya selaku Event Organizer (EO) Miss Universe 2023 resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya Senin (7/8/2023). PT Capella Swastika Karya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap peserta Miss Universe 2023, salah satunya N.

Mellisa Anggraeni selaku kuasa hukum N menyampaikan, kejadian pelecehan tersebut terjadi pada 1 Agustus 2023 lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184207//jin_bts-E1Yo_large.jpg
Cium Paksa Jin BTS, Perempuan Paruh Baya Asal Jepang Ini Didakwa Atas Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183220//kekerasan_seksual-iBGa_large.jpg
Polisi Usut Dugaan Kekerasan Seksual di Kasus Kepala SPPG Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182953//pemerintah-qEKo_large.jpg
Viral Video Gus Elham Ciumi Anak Perempuan, Respons Wamenag Mengejutkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182915//tiara_andini-R5J8_large.jpg
Cerita Tiara Andini Pernah Jadi Korban Pelecehan Seksual: Aku Sedih dan Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181749//miss_universe-uKFN_large.jpg
Berjalan Ricuh, Presiden Miss Universe Organization Ambil Alih Perhelatan di Thailand 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181736//miss_universe-UeTq_large.jpg
Miss Meksiko Disebut Bodoh oleh Direktur Miss Universe Thailand, Sejumlah Delegasi Angkat Kaki! 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement