Presiden Jokowi: Pemerintah Siap Dukung MK Kawal Pemilu 2024

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa pemerintah siap mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berinovasi dan mewujudkan sistem peradilan.

"Pemerintah siap mendukung MK untuk terus berinovasi dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pencari keadilan sesuai dengan mandat konstitusi," kata Jokowi dalam keterangannya videonya pada Sidang Pleno Khusus peringatan HUT Mahkamah Konstitusi ke 20," Kamis (10/8/2023).

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah juga siap mendukung MK dalam mengawal Pemilu serentak tahun 2024.

"Dalam batas kewenangannya, pemerintah juga siap mendukung MK dalam tugas beratnya dalam mengawal Pemilu serentak tahun 2024. Mengawal pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dan menyelesaikan sengketa pemilu secepat-cepatnya dan seadil-adilnya," kata Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh hakim konstitusi, juga kepada panitera, staf dan seluruh pegawai MK yang telah menjaga integritas dan wibawa Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada para pencari keadilan sesuai dengan kewenangannya.

"Sekali lagi selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi. Terima kasih telah terus mengawal konstitusi dan mengawal masa depan Indonesia," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)