HOME NEWS NASIONAL

Ayah David Kecewa Sidang Tuntutan Mario Dandy Ditunda

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |13:31 WIB
JAKARTA - Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina mengaku kecewa atas penundaan sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Mario Dandy dan Shane Lukas di kasus penganiayaan anaknya itu. Apalagi, sidang telah berlangsung lama hingga 6 bulan.

"Tentu kami kecewa ya. Beberapa menit lalu saya baru bilang kami optimis dengan tuntutan terhadap para terdakwa. Tapi nyatanya jaksanya belum siap," ujar Jonathan pada wartawan di PN Jakarta Selatan, Kamis (10/8/2023).

Menurutnya, penanganan kasus penganiayaan yang dialami anaknya itu terlalu lama. Seharusnya penanganan kasus tersebut bisa berjalan dengan cepat lantaran kasus tersebut bukanlah perkara besar seperti perkara megaskandal.

"Mana ada kasus penganiayaan yang sampai 6 bulan, tiba-tiba hari ini batal dan tim hukumnya tidak ada semua, kenapa? Ini yang harus di note bahwa sistem hukum di negeri ini harus dikawal kalau enggak ya akan begini terus," tuturnya.

"Ini harusnya cepet, perkara begini kok, ini bukan perkara yang kayak megaskandal atau apa, tetapi bisa jadi ada megaskandal akhrinya kan kita jadi berpikiran kesitu mana ada kasus penganiayaan yang sampai enam bulan," katanya.

