Gempa M5,3 Guncang Buol Sulteng, Pusatnya di Darat!

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Buol, Sulawesi Tenggara, pada Kamis (10/8/2023) sekira pukul 13.14 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.63 Lintang Utara - 121.46 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.3, 10-Aug-2023 13:14:45WIB, Lok:0.63LU, 121.46BT (39 km Tenggara BUOL-SULTENG), Kedlmn:46 Km,"tulis BMKG.

"Pusat gempa berada di darat 38 km Tenggara Buol," tuturnya.

BACA JUGA: BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Selatan DIY

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)