HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,5 Guncang Maluku, Tak Berpotensi Tsunami

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |14:23 WIB
Gempa M5,5 Guncang Maluku, Tak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 5,5 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Gempa tersebut tercatat pada Kamis 10 Agustus 2023 pukul 13.58 WIB.

Pusat lokasi gempa berada laut tepatnya di 68 kilometer dari barat laut Kepulauan Aru. Adapun titiknya berada di 5.39 Lintang Selatan (LS) dan 133.67 Bujur Timur (BT).

“Gempa Mag:5.5, 10-Aug-2023 13:58:40WIB, Lok:5.61LS, 133.83BT (46 km BaratLaut KEP.ARU-MALUKU ,” dalam keterangan BMKG dilansir dari situs bmkg.go.id, Kamis (10/8/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 68 kilometer. BMKG memastikan, gempa tersebut tidak berpotensi terjadi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG.

BMKG mengimbau masyarakat agar waspada terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

(Arief Setyadi )

      
