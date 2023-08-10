Sejumlah Musisi Top Tanah Air Geruduk Ganjar Pranowo, Anang: Dia Tempat Berlabuh Kami Majukan Industri Kreatif

JAKARTA - Sejumlah musisi top Tanah Air menggeruduk Ganjar Pranowo saat berada di Jakarta, Rabu (9/8/2023) malam. Mereka sengaja mendatangi Ganjar untuk berdiskusi dan ingin mendengarkan ide dan gagasan Ganjar soal industri kreatif.

Musisi dan pelaku industri kreatif itu dipimpin Adi Adrian 'Kla Project'. Di antara mereka, ada musisi top lain sekaliber Once Mekel eks vokalis Dewa 19, Anang Hermansyah, Thoriq Halilintar, Aldo Sianturi, Andre Hehanusa, Jefry Woworuntu, Lita Zen 'Elfa's Singers', Chica Koeswoyo, dan banyak lagi musisi top lainnya.

Para musisi dan pelaku industri kreatif itu berdialog dengan Ganjar tentang problematika industri musik dan industri kreatif di Indonesia. Banyak problem dicurhatkan, seperti persoalan izin, royalti, dukungan pemerintah dan lainnya.

"Iya malam ini teman-teman musisi, konten kreator, pelaku pertunjukan, promotor dan semua pelaku industri kreatif bertemu mas Ganjar. Kita ngobrol banyak untuk melihat gagasannya ke depan terkait sektor ini. Dan dari obrolan malam ini, kami yakin bahwa yang bisa memajukan ekonomi kreatif ya hanya Mas Ganjar. Mas Ganjar jadi tempat berlabuh kami para musisi dan pelaku ekonomi kreatif," kata Adi.

Menurutnya, Ganjar sosok yang bisa membawa masa depan ekonomi kreatif semakin cerah. Tak hanya normatif, Ganjar sangat paham semua hal, tentang problematika para pelaku seni Tanah Air.

"Kita senang sekali, karena Mas Ganjar sangat fasih bicara itu. Soal royalti beliau paham, soal perizinan, teknologi, dan lainnya beliau sangat menguasai. Bukan sekedar lip service dan normatif, beliau langsung membahas hal detail dan teknis dengan gambaran yang pas. Kami jadi tambah jatuh cinta dengan beliau," Adi menambahkan.

Hal senada disampaikan Once Mekel. Menurutnya, Ganjar sudah sangat mengerti dan menguasai beberapa subjek penting yang menyangkut industri kreatif.

"Jadi kita sangat senang bisa bertemu dan benar-benar semakin yakin bahwa Pak Ganjar adalah figur yang sangat tepat untuk melanjutkan program-program dari Pak Jokowi, khususnya meningkatkan kehidupan insan-insan kreatif Indonesia dan membangun industri kreatif ke arah yang jauh lebih baik," ujar Once.

"Memang Pak Ganjar adalah tempat berlabuh kami para musisi dan pelaku industri kreatif. Beliau memahami persoalan sekaligus memberikan solusi. Kami yakin hanya mas Ganjar yang bisa menyelesaikan ini," timpal Anang Hermansyah.