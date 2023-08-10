Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yakin Ganjar Lanjutkan Program Kartu Prakerja Jokowi, Yerry Tawalujan: Bermanfaat Bagi Rakyat

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |14:39 WIB
Yerry Tawalujan yakin Ganjar Pranowo akan lanjutkan program Kartu Prakerja jika terpilih/Foto: MPI
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial, Yerry Tawalujan, yakin Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo, akan melanjutkan program Kartu Prakerja yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika menang di Pilpres 2024.

"Kartu Prakerja yang digagas Presiden Jokowi itu terbukti sangat membantu para pencari kerja. Karena program itu memberikan pelatihan peningkatan kompetensi untuk para pencari kerja. Kami sangat yakin, jika terpilih menjadi Presiden, Ganjar Pranowo akan melanjutkan program-program yang dicanangkan Presiden Jokowi, termasuk program Kartu Prakerja ini," ujar Yerry kepada wartawan, Kamis (10/8/2023).

Seperti diberitakan, Kartu Prakerja lahir pada pemerintahan Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Selama pengaplikasiannya sejak 2020-2023, Kartu Prakerja disebut telah memberikan beasiswa pelatihan bagi lebih dari 17 juta masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia.

Meski demikian, program yang digulirkan Jokowi tersebut masih belum pasti keberlanjutannya pada 2024 mendatang.

Deputi III Kantor Staf Presiden selaku Anggota Tim Pelaksana Kartu Prakerja Edy Priyono menyampaikan bahwa, program Kartu Prakerja masih akan berjalan pada 2024 atau di akhir periode kepemimpinan Jokowi. Namun, belum diketahui kelanjutannya setelah Jokowi melepaskan jabatannya sebagai Presiden.

Yerry menjelaskan, salah satu alasan mengapa tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Jokowi mencapai 85% adalah karena program-program Jokowi langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Advertisement