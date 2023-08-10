Akses ke MK Ditutup, Massa Buruh Ancam Bertahan di Jalan MH Thamrin hingga Malam Hari

JAKARTA - Massa buruh yang tergabung dari berbagai elemen tumpah ruah di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Rencananya, mereka bakal bertahan hingga malam hari.

Perwakilan dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Ahmad Taufik mengatakan, massa aksi bakal bertahan di Jalan MH Thamrin. Tak hanya itu, mereka berharap para pekerja atau karyawan yang berada di sekitaran MH Thamrin bisa bergabung bersama mereka.

“Jadi motor-motor tidak ditaruh di kantong parkir. Karena orientasi untuk menduduki jalan dan mengajak pekerja di kantor. Makanya kita kemungkinan bertahan di jalan,” kata Taufik di lokasi, Kamis (10/8/2023).

“Info terakhir sampai jam 21.00 WIB malam, Semua di sini, dipusatkan di sini,” sambung dia.

Taufik mengatakan, rencananya awalnya mereka akan mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, karena adanya penutupan jalan di kawasan Bundaran Patung Kuda, massa memilih bertahan di MH Thamrin.

“Mau ke arah MK, cuma pasti diblokade di Patung Kuda. Tapi aksinya bakal disatukan di sini di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin,” ujar dia.

“Tapi opsi kedua itu menarik perhatian teman/teman di kantor untuk aksi, karena mereka terdampak juga UU Cipta Kerja. Makanya kemarin dari teman-teman buruh sudah mengirimkan selebaran ke kantor-kantor agar dapat terlibat aksi ini,” ujarnya.