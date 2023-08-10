Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Duh! 9 Tenaga Ahli Proyek BTS Kominfo Tidak Kerja tapi Dibayar

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:07 WIB
Duh! 9 Tenaga Ahli Proyek BTS Kominfo Tidak Kerja tapi Dibayar
Sidang kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Hakim sidang dugaan korupsi BTS 4G Kominfo, Fazal Hendri heran dengan banyaknya tenaga ahli dalam proyek tersebut yang tidak bekerja namun tetap mendapat bayaran.

Hal itu ia kemukakan ketika meminta keterangan saksi Pejabat Pembuat Komitmen BAKTI Kominfo, Elvano Hatorangan pada sidang dengan terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate; Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; dan Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia, Yohan Suryanto pada Kamis (10/8/2023).

Awalnya, Hakim menanyakan jumlah ahli yang dilibatkan dalam proyek yang dimaksud.

"Izin Yang Mulia, ada 10 tenaga ahli," jawab Elvano.

Elvano menjelaskan, dari jumlah tersebut terdapat ahli telekomunikasi, jaringan, electrical, dan transmisi. Namun, tidak ada ahli hukum yang semuanya terikat dengan satu kontrak.

Saksi menjelaskan, selama proses pembangunan, ia menyebutkan hanya berkomunikasi dengan Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia, Yohan Suryanto yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa.

"Ada 10 tenaga ahlinya di situ, yang 9 aktif enggak bekerja?" tanya Hakim.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement