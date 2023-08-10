Jangan Lupa Saksikan Okezone Updates Hari Ini, Dijamin Seru dan Menarik

OKEZONE Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya bisa menambah wawasan Anda.

Dua dari beberapa berita Okezone Updates hari ini berisi tentang puluhan siswa SMP Negeri 12 Tangerang Selatan, Banten, yang belajar di lantai. Foto tersebut beredar ke media sosial dan viral. Dalam keterangan foto disebutkan bahwa ruang kelas tidak dapat menampung para siswa karena overload atau kelebihan jumlah.

Pihak sekolah menjelaskan peristiwa itu terjadi karena kondisi sejumlah ruang kelas tengah dalam tahap renovasi. Untuk itu, mereka melakukan skema pembagian kegiatan belajar mengajar. Yakni pagi, siang dan sore, agar para siswa bisa belajar di ruang kelas.

Selain berita viral di atas, juga ada liputan tentang kursi yang berbentuk bodi vespa. Lewat kreativitasnya, Muhammad Arifin Rizal mampu membuat kursi berbentuk unik tersebut. Ini berawal dari hobinya di bidang otomotif, yang membuatnya berpikir untuk menjadikan ladang mencari uang.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 16.30 dan 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Arief Setyadi )