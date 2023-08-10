Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Demo Buruh Terbesar di Indonesia, Termasuk Penolakan UU Ciptaker

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:35 WIB
3 Demo Buruh Terbesar di Indonesia, Termasuk Penolakan UU Ciptaker
Demo Buruh Terbesar di Indonesia (Foto:Okezone)
JAKARTA- Daftar demo buruh terbesar di Indonesia menarik untuk dikulik. Pasalnya sebagai negara demokrasi, beberapa buruh melakukan unjuk rasa untuk mengungkapkan aspirasinya serta tuntutannya.

Salah satunya mengenai kenaikan gaji yang selalu ada setiap tahunnya apalagi mendekati pergantian tahun.

Berikut daftar demo buruh terbesar di Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

1. Demo Buruh 1988

Gerakan buruh pasca Soeharto menunjukkan tren yang berbeda dibandingkan denganbanyak pandangan pengamat sebelumnya. Di tengah himpitan fleksibilitas pasar tenagakerja neoliberal, pekerja masih sering melakukan aksi protes di jalanan.

Kenaikan upah minimum dan perubahan status kepegawaian selalu menjadi tuntutan utama. Selain itu, aksi protes di jalanan juga berkontribusi terhadap pembuatan identitas pekerja kolektif. Tingginya intensitas aksi protes di jalanan melahirkan reaksi dari pemerintah.

Halaman:
1 2
      
