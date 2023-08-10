Buruh Ancam Bertahan hingga Malam di Jalan MH Thamrin, Ini yang Akan Dilakukan Polisi

JAKARTA - Massa buruh berencana akan bertahan di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat hingga malam hari. Polisi pun menyiapkan sejumlah skema pengamanan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Kokarudin mengimbau agar massa buruh untuk bisa melakukan aksi unjuk rasa sesuai aturan yang ada. Sehingga, kata dia, tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

"Silakan menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan tentunya kita berharap tidak mengganggu aktivitas masyarakat Ibu Kota. Terlebih yang akan melintas ke arah Jalan Sudirman, Thamrin, Monas dan sebagainya," kata Komarudin saat dihubungi awak media, Kamis (10/8/2023).

"Silakan jika itu diatur dalam undang-undang dan hak setiap warga negara, sah-sah saja namun kepentingan umum juga menjadi perhatian kita bersama,” imbuhnya.

Kemudian, terkait rencana massa yang bakal bertahan di Jalan MH Thamrin hingga malam hari, Komarudin mengatakan pihaknya akan melakukan langkah persuasi.

“Tentunya kalaupun memang massa akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, pertama langkah persuasif, langkah imbauan akan kita lakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengimbau kepada warga untuk bisa menghindari kawasan Patung kuda hingga MH Thamrin Jakarta Pusat imbas massa demo mendudukin jalanan.

“Kepada masyarakat mohon maklum saat ini sedang ada aksi dari saudara-saudara kita buruh. Untuk arus lalu lintas mengarah ke Monas saat ini sedang macet dan dilakukan upaya pengalihan baik ke arah Sabang melalui Sarinah ataupun arah Kebon Sirih,” ujarnya.