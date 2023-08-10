Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Catat! Ini 4 Syarat Pemimpin Indonesia ke Depan Versi Presiden Jokowi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |16:15 WIB
Catat! Ini 4 Syarat Pemimpin Indonesia ke Depan Versi Presiden Jokowi
Presiden Jokowi Ungkap Syarat Pemimpin Indonesia/Foto: Prabu Revolusi (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan empat syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin negara selanjutnya.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi (pemred) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

"Pertama, harus punya nyali. Kedua, harus berani. Ketiga, mesti konsisten, jadi bertahan dengan kebijakannya, jangan sampai goyang, jangan sampai gampang dirayu,” ujar Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi yang hadir dalam pertemuan tersebut.

ist

“Keempat, harus bisa berlari. Harus bisa berlari katanya, katanya membutuhkan endurance yang tinggi, nafasnya mesti panjang,"lanjut Prabu.

Sementara syarat yang keempat, kata Prabu, menjadi sorotan para pemred. Bahkan, para pemred meminta penegasan kembali terkait syarat yang bisa berlari.

"Semuanya juga ketika presiden bicara berlari, semua (pemred) diam, langsung nanya. 'Pak ini yang jago lari?' 'Ya itu kan kalian, katanya, yang menafsirkan'," ucap Prabu sambil menirukan percakapan dalam forum tersebut.

Halaman:
1 2
      
Pemilu 2024 jokowi Pilpres 2024
