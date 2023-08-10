Bicara Pemimpin Berikutnya, Jokowi Bilang Harus Bernyali, Berani, Konsisten dan Mampu Berlari

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, kriteria pemimpin yang pantas untuk menghadapi tekanan geopolitik dunia. Selain itu, pemimpin yang juga dapat melanjutkan program hilirisasi yang diinisiasinya.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi (Pemred) media di Istana Kepresidenan pada hari ini, Kamis (10/8/2023).

"Dibutuhkan pemimpin yang bernyali, yang berani, yang konsisten, dan mampu berlari dalam melanjutkan program hilirisasi. Karena tekanan dari dunia geopolitik ke depan tidak akan ringan tidak akan mudah," kata Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi yang hadir dalam pertemuan tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 29 Mei 2023.

Dalam pertemuan tersebut, kata Prabu, Jokowi membahas mengenai hilirasi yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

"Bahwa hilirisasi merupakan strategi yang ternyata memberikan pertumbuhan signifikan pada pertumbuhan ekonomi kita," kata Prabu.