Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bicara Pemimpin Berikutnya, Jokowi Bilang Harus Bernyali, Berani, Konsisten dan Mampu Berlari

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |16:32 WIB
Bicara Pemimpin Berikutnya, Jokowi Bilang Harus Bernyali, Berani, Konsisten dan Mampu Berlari
Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, kriteria pemimpin yang pantas untuk menghadapi tekanan geopolitik dunia. Selain itu, pemimpin yang juga dapat melanjutkan program hilirisasi yang diinisiasinya.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi (Pemred) media di Istana Kepresidenan pada hari ini, Kamis (10/8/2023).

"Dibutuhkan pemimpin yang bernyali, yang berani, yang konsisten, dan mampu berlari dalam melanjutkan program hilirisasi. Karena tekanan dari dunia geopolitik ke depan tidak akan ringan tidak akan mudah," kata Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi yang hadir dalam pertemuan tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 29 Mei 2023.

Dalam pertemuan tersebut, kata Prabu, Jokowi membahas mengenai hilirasi yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

"Bahwa hilirisasi merupakan strategi yang ternyata memberikan pertumbuhan signifikan pada pertumbuhan ekonomi kita," kata Prabu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement