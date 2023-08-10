Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Mulai Periksa Saksi di Kasus Rocky Gerung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |16:38 WIB
Bareskrim Mulai Periksa Saksi di Kasus Rocky Gerung
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan penyebaran hoaks Pengamat Politik Rocky Gerung.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan, pemeriksaan dilakukan secara paralel di Mabes Polri maupun Polda jajaran.

"Pemeriksaan sudah berjalan di Dittipidum maupun wilayah, karena semua penyidik baik Dittipidum maupun penyidik wilayah kita libatkan," kata Djuhandhani saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Kendati demikian, dirinya masih enggan membeberkan lebih lanjut ihwal siapa saja saksi yang sudah diperiksa penyidik dalam kasus ini.

"Semua masih berjalan, baik Mabes maupun Satwil jadi belum bisa saya jelaskan pastinya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, akun Twitter IrHMFAbdurahman @HmfaqihA mengunggah potongan video berdurasi 1 menit 38 detik terkait pernyataan Rocky Gerung dalam pertemuan aliansi gerakan buruh di Bekasi Jawa Barat pada akhir Juli 2023 lalu. Dalam video yang viral tersebut, Rocky Gerung diduga menghina sosok pribadi Jokowi.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/337/2973658/peneliti-nilai-aparat-penegak-hukum-kurang-pahami-pasal-ujaran-kebencian-3HsvJzO26Q.jpg
Peneliti Nilai Aparat Penegak Hukum Kurang Pahami Pasal Ujaran Kebencian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/519/2893782/diduga-hina-nabi-muhammad-saw-di-medsos-sopir-truk-ini-diamankan-polisi-wUsEtO2vJJ.jpg
Diduga Hina Nabi Muhammad SAW di Medsos, Sopir Truk Ini Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/337/2865429/kasus-rocky-gerung-bareskrim-periksa-50-saksi-dan-5-ahli-A8Z7NJfbyC.JPG
Kasus Rocky Gerung, Bareskrim Periksa 50 Saksi dan 5 Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/337/2862171/kasus-rocky-gerung-saksi-saksi-mulai-diperiksa-CbE0yCNxj3.jpg
Kasus Rocky Gerung, Saksi-Saksi Mulai Diperiksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/337/2861513/terus-bertambah-laporan-polisi-terhadap-rocky-gerung-jadi-25-VtW0VG69xc.JPG
Terus Bertambah, Laporan Polisi Terhadap Rocky Gerung Jadi 25
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/337/2861053/datangi-bareskrim-terkait-kasus-rocky-gerung-panglima-jilah-kami-masyarakat-dayak-marah-PODljUQmzK.jpg
Datangi Bareskrim Terkait Kasus Rocky Gerung, Panglima Jilah: Kami Masyarakat Dayak Marah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement