Bareskrim Mulai Periksa Saksi di Kasus Rocky Gerung

JAKARTA - Bareskrim Polri mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan penyebaran hoaks Pengamat Politik Rocky Gerung.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan, pemeriksaan dilakukan secara paralel di Mabes Polri maupun Polda jajaran.

"Pemeriksaan sudah berjalan di Dittipidum maupun wilayah, karena semua penyidik baik Dittipidum maupun penyidik wilayah kita libatkan," kata Djuhandhani saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Kendati demikian, dirinya masih enggan membeberkan lebih lanjut ihwal siapa saja saksi yang sudah diperiksa penyidik dalam kasus ini.

"Semua masih berjalan, baik Mabes maupun Satwil jadi belum bisa saya jelaskan pastinya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, akun Twitter IrHMFAbdurahman @HmfaqihA mengunggah potongan video berdurasi 1 menit 38 detik terkait pernyataan Rocky Gerung dalam pertemuan aliansi gerakan buruh di Bekasi Jawa Barat pada akhir Juli 2023 lalu. Dalam video yang viral tersebut, Rocky Gerung diduga menghina sosok pribadi Jokowi.

