DPR Pastikan UU Kesehatan Sudah Menampung Aspirasi Masyarakat

JAKARTA - Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dinilai sudah menampung aspirasi masyarakat, terutama organisasi profesi dan organisasi lainnya. Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Ia pun bersyukur bahwa UU Kesehatan telah disahkan, dan berharap UU tersebut segera menciptakan transformasi kesehatan di Indonesia yang paripurna.

"Sebab di antara target yang ingin didapat memang transformasi itu, misalnya dalam bidang SDM kesehatan, kita berharap keterpenuhan dokter umum dan spesialis di Indonesia itu bisa terwujud," kata Saleh dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).

Dia menuturkan, UU tersebut menciptakan kompetisi yang sehat antara penyelenggara pendidikan dari universitas dan dari rumah sakit, terutama dari dokter spesialis. Kata dia, dokter spesialis di Indonesia sangat kurang.

“Dengan adanya formulasi ini diharapkan akan ada percepatan transformasi itu segera meningkatkan rasio keterpenuhan dari nakes seperti itu," tuturnya.

Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah itu pun berpendapat bahwa tak ada pihak yang dominan dalam UU Kesehatan tersebut, sehingga semua pihak bisa berperan aktif.

"Perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan medis itu semakin baik karena dalam UU ini aturan pidana dan juga ketentuan perlindungan nakes yang bertugas jelas, jadi tak boleh dikriminalisasi. Jadi mereka yang sedang mengabdi bisa dilindungi, enggak boleh polisi langsung menangani, tapi harus Majelis Kehomatan Kedokteran, jadi seperti itu. Ini bagian dari perlindungan kepada nakes kita," bebernya.