Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Pastikan UU Kesehatan Sudah Menampung Aspirasi Masyarakat

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |16:54 WIB
DPR Pastikan UU Kesehatan Sudah Menampung Aspirasi Masyarakat
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dinilai sudah menampung aspirasi masyarakat, terutama organisasi profesi dan organisasi lainnya. Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Ia pun bersyukur bahwa UU Kesehatan telah disahkan, dan berharap UU tersebut segera menciptakan transformasi kesehatan di Indonesia yang paripurna.

"Sebab di antara target yang ingin didapat memang transformasi itu, misalnya dalam bidang SDM kesehatan, kita berharap keterpenuhan dokter umum dan spesialis di Indonesia itu bisa terwujud," kata Saleh dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).

Dia menuturkan, UU tersebut menciptakan kompetisi yang sehat antara penyelenggara pendidikan dari universitas dan dari rumah sakit, terutama dari dokter spesialis. Kata dia, dokter spesialis di Indonesia sangat kurang.

“Dengan adanya formulasi ini diharapkan akan ada percepatan transformasi itu segera meningkatkan rasio keterpenuhan dari nakes seperti itu," tuturnya.

Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah itu pun berpendapat bahwa tak ada pihak yang dominan dalam UU Kesehatan tersebut, sehingga semua pihak bisa berperan aktif.

"Perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan medis itu semakin baik karena dalam UU ini aturan pidana dan juga ketentuan perlindungan nakes yang bertugas jelas, jadi tak boleh dikriminalisasi. Jadi mereka yang sedang mengabdi bisa dilindungi, enggak boleh polisi langsung menangani, tapi harus Majelis Kehomatan Kedokteran, jadi seperti itu. Ini bagian dari perlindungan kepada nakes kita," bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160164/menkes-OYWs_large.jpg
Diluncurkan Besok, Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Targetkan 53 Juta Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/18/3072564/sammy_basso-iwKd_large.jpg
Keajaiban Sammy Basso Berakhir, Penyintas Penyakit Langka Progeria Itu Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/337/3030723/harga-obat-di-indonesia-5-kali-lipat-dari-malaysia-dpr-intervensi-negara-harus-bisa-menekannya-YQolefBNC2.jpg
Harga Obat di Indonesia 5 Kali Lipat dari Malaysia, DPR: Intervensi Negara Harus Bisa Menekannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/338/3017804/soal-manipulasi-dana-renumerasi-di-rskd-duren-sawit-begini-penjelasan-dinkes-dki-jakarta-UKPIjEAC6u.jpg
Soal Manipulasi Dana Renumerasi di RSKD Duren Sawit, Begini Penjelasan Dinkes DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/338/3013494/gelar-fun-walk-ke-2-di-bsd-city-psmti-ajak-masyarakat-hidup-sehat-BmRWrCz86M.jpg
Gelar Fun Walk Ke-2 di BSD City, PSMTI Ajak Masyarakat Hidup Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/340/2938689/diduga-malpraktik-balita-15-bulan-meninggal-di-rumah-sakit-aJyW9rjob0.jpg
Diduga Malpraktik, Balita 15 Bulan Meninggal di Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement