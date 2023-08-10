Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dicecar Hakim, PPK Bakti Kominfo Akui Terima Uang Rp2,4 Miliar dari Terdakwa Kasus BTS 4G

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |16:58 WIB
Dicecar Hakim, PPK Bakti Kominfo Akui Terima Uang Rp2,4 Miliar dari Terdakwa Kasus BTS 4G
Sidang kasus korupsi BTS Kominfo (foto: dok MPI/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) Bakti Kominfo, Elvano Hutagalung mengakui terima uang Rp2,4 miliar dari terdakwa Irwan Hermawan atas perintah mantan Dirut Bakti, Anang Achmad Latif yang keduanya sudah berstatus sebagai terdakwa.

Hal itu Elvano sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti, Kominfo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan terdakwa mantan Menteri Kominfo, Johnny G. Plate dkk, Kamis (10/8/2023).

Awalnya, Ketua Majelis Hakim, Fahzal Hendri menanyakan kebenaran yang bersangkutan menerima uang dari terdakwa Irwan Hermawan.

"Betul," jawab Elvano.

"Dan itu adalah atas suruhan Anang Latif?," tanya Fahzal kembali.

"Iya," jawab Elvano.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/525/3073574/ilustrasi-SFlH_large.jpg
Gelar AMH 2024, Kominfo: Masa Depan Akan Dihadapkan Disrupsi Teknologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062674/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-WpZX_large.jpg
Gandeng Youtube hingga TikTok, Kominfo Siapkan Satgas Antihoaks Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062615/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-hm9b_large.jpg
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Kominfo Siapkan Anggaran Rp15 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/54/3056844/hoaks-9w27_large.jpg
Kominfo Siapkan Kanal Khusus Berantas Hoaks pada Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056558/dirjen_penyelenggaraan_pos_dan_informatika_kominfo_wayan_toni_supriyanto-q9dU_large.jpg
Driver Ojol Demo Tuntut Kenaikan Tarif, Ini Kata Kominfo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056409/menkominfo_budi_arie-sn7k_large.jpg
Menkominfo Ancam Tutup Telegram Terkait Konten Pornografi dan Judi Online
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement