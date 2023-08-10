Gempa M3,1 Guncang Sukabumi

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,1 mengguncanh wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (10/8/2023) sekira pukul 16.22 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.85 Lintang Selatan - 106.76 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.1, 10-Aug-2023 16:22:44WIB, Lok:7.85LS, 106.76BT (98 km Tenggara KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:10 Km,"tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)