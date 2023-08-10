Jokowi Bantah Setting Momen Disopiri Prabowo dan Erick Thohir di PT Pindad

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah telah mengatur (setting) momen saat disopiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir saat hendak meninjau gudang amunisi milik PT Pindad di Malang, beberapa waktu lalu.

Demikian diutarakan Jokowi saat melangsungkan pertemuan dengan pemimpin redaksi (pemred) media nasional di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

"Menurut pengakuan Bapak Presiden sih 'enggak lah, masa presiden sampai harus nyetting-nyetting seperti itu. Gimana sih kalian'." kata Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Dikatakan Prabu, para pemred yang diundang ke Istana Merdeka itu terus menanyakan terkait foto momen Jokowi bersama istrinya, Iriana Jokowi disopiri Prabowo yang didampingi Erick.

Jokowi mengaku tidak mengetahui bila dirinya akan disopiri Prabowo saat hendak meninjau gudang amunisi milik PT Pindad di Malang itu. Ia pun mempersilahkan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin untuk menjawab agenda disetiri oleh Prabowo.

"Tanya sama Pak Bey, saya tahu enggak?' 'enggak Pak, Bapak enggak tahu'," tutur Bey.

Saat itu, Jokowi, hanya hendak meninjau ke gudang amunisi itu. Ia berkata, jarak gudang amunisi milik perusahaan pelat merah itu berjarak cukup jauh dengan lokasi Jokowi.

"Beliau bilang, dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian agak jauh nih 1,5 kilo. Di siapkan lah mobil Maung," tutur Prabu.

"Tetapi saya harus akui, kemarin yang bikin acara di mobil Maung itu, itu memang jago gitu setting-settingnya,' gitu menurut beliau," tambahnya.

Prabu juga menegaskan, Jokowi tidak mengatur kegiatan dirinya saat disetiri mobil oleh Prabowo dan Erick Thohir.

"Beliau dengan tegas mengatakan 'aduh, saya ini presiden gitu loh. Masa iya saya nyetting-nyetting gituan. Kayak enggak ada kerjaan saja. Tetapi bahwa yang nyettingnya jago, ya silahkan. Masa saya harus ngelarang.' Tetapi intinya begitu. 'Disetirin Pak Prabowo gimana Pak?' 'Nyaman.' kata dia begitu," tandasnya.