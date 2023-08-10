Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pekik Takbir Bergema saat AHY Bacakan Putusan MA Tolak PK Moeldoko

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |17:20 WIB
Pekik Takbir Bergema saat AHY Bacakan Putusan MA Tolak PK Moeldoko
AHY Bacakan Putusan MA/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

 

JAKARTA - Suasana haru dan pekik takbir terdengar dari petinggi Partai Demokrat menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) sengketa kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Momen itu terekam saat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membacakan ulang amar putusan yang diterbitkan. AHY terlihat membacakan kembali putusan tersebut di hadapan para petinggi demokrat.

Dalam video yang dilihat MNC Portal Indonesia, AHY membacakan putusan tersebut di depan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Edhie Baskoro Yudhoyono hingga Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Tak lupa, AHY juga berada di sisi istrinya Annisa Pohan.

"Tanggal putus Kamis 10, Agustus 2023. Amar Putusan, Tolak!" kata Agus membacakan amar putusan Mahkamah Agung, dikutip MNC Portal Indonesia dari tayangan video, Kamis (10/8/2023).

Ucapan tolak dari AHY itu langsung disambut meriah seisi ruangan yang ada. Setiap mereka yang hadir terihat saling bertepuk tangan.

Bahkan terlihat beberapa di antaranya memberikan pelukan satu sama lain. Mereka pun terlihat tersenyum tak dapat menutupi gembiranya.

Halaman:
1 2
      
