Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Marak Kasus Pencabulan Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Luncurkan Alat Bantu Gelang

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |17:24 WIB
Marak Kasus Pencabulan Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Luncurkan Alat Bantu Gelang
Mensos Tri Rismaharinai launching GRITA (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini meluncurkan produk inovasi alat bantu Gelang untuk Tunagrahita (GRITA) di Gedung Aneka Bhakti (GAB) Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

GRITA diluncurkan sebagai respon dan early warning system atau sistem peringatan dini terhadap situasi rentan yang mungkin membahayakan dan mengancam keselamatan tunagrahita.

Selain itu, GRITA juga dapat digunakan sebagai aksesoris sehari-hari karena memiliki bentuk yang menarik, ringan, dan nyaman.

"Harapannya kita minimal bisa melindungi anak-anak dan saudara kita disabilitas supaya mereka bisa Aman dan bisa membela dirinya," kata Mensos Risma.

Risma juga mengungkapkan rasa sedihnya atas maraknya fenomena kekerasan seksual yang dialami para penyandang disabilitas tuna grahita di Indonesia.

"Paling sedih saya mendengar ada anak disabilitas terutama mohon maaf mereka terkena kekerasan seksual. Dia tidak bisa membela diri karena dia tidak mengerti, bahkan yang terjadi sudah dewasa itu dia tidak bisa berteriak karena waktu itu di tempat yang sepi," ujarnya.

Dengan begitu, GRITA dapat menjadi salah satu solusi guna mengantisipasi adanya kasus tersebut. Adapun GRITA memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) yaitu kecerdasan buatan yang mendeteksi denyut nadi seseorang melalui heart sensor (sensor nadi) dan membandingkannya dengan batas tertentu.

Jika denyut nadi melebihi batas tersebut, maka sirine akan berbunyi dan lampu akan berkedip menyala. Hal ini sebagai penanda adanya kondisi darurat untuk menarik perhatian lingkungan sekitar sehingga dapat membantu penggunanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182571/pramono-PpiA_large.jpg
Aksi Nyata Pemprov DKI Rekrut 150 Disabilitas Jadi Karyawan, Zidan di Transjakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/519/3148629/anggota_dpr_dorong_penambahan_kuota_beasiswa_untuk_disabilitas-Q8gD_large.jpg
Anggota DPR Dorong Penambahan Kuota Beasiswa untuk Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/337/3092188/staf_khusus_presiden_ri_periode_2019_hinggga_2024_angkie_yudistia-eda4_large.jpeg
HDI 2024, Angkie Yudistia Dukung 5 Agenda Kemensos Atasi Tantangan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035813/jelang-pilkada-angkie-yudistia-soroti-tps-belum-ramah-disabilitas-atqVdN5PQw.jpg
Jelang Pilkada, Angkie Yudistia Soroti TPS Belum Ramah Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/338/3001795/kisah-penyandang-disabilitas-pengepul-rongsokan-di-pondok-kopi-Pb3lb7uwEP.jpg
Kisah Penyandang Disabilitas Pengepul Rongsokan di Pondok Kopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/510/2974283/bukan-dirundung-siswa-difabel-di-gunungkidul-patah-jari-karena-berkelahi-dengan-temannya-EabcxOuEeQ.jpg
Bukan Dirundung, Siswa Difabel di Gunungkidul Patah Jari karena Berkelahi dengan Temannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement