Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Khofifah Menghadap Jokowi di Istana, Bahas Apa?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |17:32 WIB
Khofifah Menghadap Jokowi di Istana, Bahas Apa?
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghadap ke Presiden Jokowi di Istana (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan hari ini, Kamis (10/8/2023). Dalam pertemuan tersebut, Khofifah mengaku membahas mengenai progres pembangunan di Jawa Timur.

"Kami berterima kasih bahwa siang ini diberi kesempatan melaporkan berbagai progres pembangunan di Jawa timur kepada Pak Presiden karena periode ini Jawa timur akan berakhir pada 31 Desember 2023. Maka berbagai program yang dulu sudah kami rancang di dalam RPJMD maka itulah yang kami laporkan," kata Khofifah di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Khofifah mengungkapkan terdapat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mencapai 5,24 persen. Dirinya mengklaim pertumbuhan ekonomi tersebut diatas rata-rata nasional.

"Kami juga melaporkan inflasi di Jawa timur month to month 0,15 persen, berarti di bawah rata-rata nasional. Kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turunnya juga sangat ekstrem dari diluncurkan 2021 sampai dgn maret 2023 sekitar 1,4 juta penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur," kata Khofifah.

Pada pendidikan, Khofifah mengungkapkan bahwa 4 tahun berturut-turut 2020 hingga 2023 tertinggi tingkat siswa diterima di perguruan tinggi negeri dengan atau tanpa tes di Jawa Timur.

"Kami menyampaikan bahwa ada hal yang kita berharap ada penyerahan lahan di kementerian PUPR di Jawa Timur karena ini salah satu program yang menurut kami masih bisa dikejar paling tidak ground breaking untuk zona-zona tertentu kira dulu pernah merencanakan membangun indonesia islamic science park. Jadi IISP ini akan dibangun di area Suramadu, di kaki Madura," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement