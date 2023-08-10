Khofifah Menghadap Jokowi di Istana, Bahas Apa?

JAKARTA - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan hari ini, Kamis (10/8/2023). Dalam pertemuan tersebut, Khofifah mengaku membahas mengenai progres pembangunan di Jawa Timur.

"Kami berterima kasih bahwa siang ini diberi kesempatan melaporkan berbagai progres pembangunan di Jawa timur kepada Pak Presiden karena periode ini Jawa timur akan berakhir pada 31 Desember 2023. Maka berbagai program yang dulu sudah kami rancang di dalam RPJMD maka itulah yang kami laporkan," kata Khofifah di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Khofifah mengungkapkan terdapat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mencapai 5,24 persen. Dirinya mengklaim pertumbuhan ekonomi tersebut diatas rata-rata nasional.

"Kami juga melaporkan inflasi di Jawa timur month to month 0,15 persen, berarti di bawah rata-rata nasional. Kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turunnya juga sangat ekstrem dari diluncurkan 2021 sampai dgn maret 2023 sekitar 1,4 juta penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur," kata Khofifah.

Pada pendidikan, Khofifah mengungkapkan bahwa 4 tahun berturut-turut 2020 hingga 2023 tertinggi tingkat siswa diterima di perguruan tinggi negeri dengan atau tanpa tes di Jawa Timur.

"Kami menyampaikan bahwa ada hal yang kita berharap ada penyerahan lahan di kementerian PUPR di Jawa Timur karena ini salah satu program yang menurut kami masih bisa dikejar paling tidak ground breaking untuk zona-zona tertentu kira dulu pernah merencanakan membangun indonesia islamic science park. Jadi IISP ini akan dibangun di area Suramadu, di kaki Madura," tuturnya.