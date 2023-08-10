Usai Pemilu 2024, Presiden Jokowi Putuskan Akan Pensiun dan Menetap di Solo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan pensiun dan menetap di Solo, Jawa Tengah usai Pemilu 2024. Rencana itu diungkap oleh Jokowi saat bertemu dengan pemimpin redaksi (pemred) media nasional di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (10/8/2023).

"Saya mau pensiun. Saya mau ke Solo. Sudah saya mau ke Solo.' 'Benar Pak? Bapak masih muda loh, masa langsung pensiun begitu. Kan Bapak masih bisa beri karya. 'Saya mau pensiun saja'." kata Direktur Pemberitaan MNC Group, Prabu Revolusi yang hadir dalam pertemuan itu, menirukan percakapan Jokowi.

Jokowi juga membantah isu yang menyebut dirinya akan menjadi ketua umum partai politik (parpol), usai memberikan jabatannya ke presiden terpilih nanti. Baginya, keadaan yang diterima saat ini sudah jauh lebih cukup.

"Aduh apalagi sih ini. Memang saya harus cari apalagi? Saya begini saja sudah cukup," kata Prabu, menirukan pernyataan Jokowi.