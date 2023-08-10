Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masih Bertahan di Patung Kuda, Polisi Imbau Massa Buruh Segera Bubarkan Diri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:06 WIB
Masih Bertahan di Patung Kuda, Polisi Imbau Massa Buruh Segera Bubarkan Diri
A
A
A

JAKARTA - Massa buruh dari berbagai elemen yang melakukan aksi unjuk rasa di Jalan MH Thamrin dan Bundaran Patung Kuda hingga saat ini masih bertahan. Polisi pun terus mengimbau agar massa segera membubarkan diri.

"Saat ini masih kita koordinasikan ya, kita himbau kepada Korlap (koordinator lapangan). Tentunya dengan harapan bahwa mereka bisa selesai sesuai dengan waktu," kata Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin di lokasi, Kamis (10/8/2023).

Komarudin mengatakan sesuai aturan massa aksi harus bubar pukul 18.00 WIB. Ia mengingatkan dalam menyampaikan aspirasi massa buruh harus mengikuti sesuai Undang-Undang yang berlaku.

"Kita akan terus melakukan himbauan kepada mereka bahwa penyampaian pendapat itu walaupun dilindungi oleh undang-undang namun tentu ada batasan-batasannya. kalau sesuai undang-undang sampe pukul 18.00 WIB ya," ujarnya.

"Kita melihat aktivitas masyarakat Ibukota juha tetap harus berjalan dan merekayasa arus lalu lintas itu termasuk salah satu upaya kita agar aktivitas lalu lintas bisa tetap mengalir walaupun ada pengalihan," jelasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184144/pramono-awEx_large.jpg
Buruh Demo Tuntut UMP DKI 2026 Rp6 Juta, Pramono: Masih Dibahas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181707/dpr_ri-sOvj_large.jpg
Jelang Demo Buruh, Lalu Lintas di Depan DPR Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172378/demonstrasi-qfrA_large.jpg
Polisi Kerahkan 1.160 Personel Kawal Demo Buruh di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171577/demo_buruh-Gwad_large.jpg
Demo Buruh di DPR, Lalu Lintas Gatsu Arah Slipi Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/338/3166228/puan-TWqF_large.jpg
Ketua DPR: Polisi Harus Usut Tuntas Insiden Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166175/kapolri-jv9H_large.jpg
Momen Kapolri di RSCM Langsung Peluk Ayah Pengemudi Ojol yang Terlindas Rantis Brimob
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement