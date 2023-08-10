HT: Selamat Ulang Tahun AHY

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Selamat ulang tahun ke-45 Mas AHY, Ketum Partai Demokrat,” ujar HT seraya membagikan foto kebersamaan pada laman Instagram miliknya, Kamis (10/8/2023).

HT juga menyematkan doa untuk AHY dalam postingannya. Selain itu, Hary Tanoe pun mengucapkan selamat atas peluncuran buku yang digelar hari ini.

“Selamat juga atas peluncuran buku Tetralogi Transformasi AHY. Selamat dan sukses selalu,” sambungnya.

Untuk diketahui, empat buku AHY yakni, volume 1 berjudul TNI Hebat, Negara Kuat berisi kumpulan pemikirannya selama 16 tahun masa pengabdian AHY di militer.

Kemudian volume 2 berjudul Mewujudkan Indonesia Emas 2045, merupakan transisi pemikiran AHY masuk ke kalangan kampus dan akademisi sebagai Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI).